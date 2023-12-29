2023-12-29 16:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مدد نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى حزيران/ يونيو 2026، في وقت كان من المتوقع أن يكون مدرباً لـ"السامبا" البرازيلي.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي إن "أنشيلوتي البالغ من العمر 64 عاما والذي كان من المتوقع أن يصبح مدربًا للمنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل "سيرتبط في النهاية بريال مدريد حتى 30 حزيران/ يونيو 2026"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفاز أنشيلوتي بكل الالقاب الممكنة مع ريال مدريد منذ فترته الأولى على مقاعد بدلاء الميرينغي (2013-2015)، قبل عودته في عام 2021. أضاف لقبين في دوري أبطال أوروبا (2014، 2022)، ولقب في الدوري (2022) ولقبين في مسابقة كأس الملك (2014، 2023) الى سجل النادي المدريدي.

وجاء الاعلان عن تمديد عقده الذي كان سينتهي الصيف المقبل، مفاجئا في وقت كان فيه المدرب السابق لميلان وباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الالماني، مرشحا لكي يكون أول مدرب أجنبي لأبطال العالم خمس مرات منذ قرابة ستين عاماً، وأن يقودهم بعد كوبا أمريكا المقبلة في الولايات المتحدة (من 20 حزيران/ يونيو الى 14 تموز/ يوليو.

واختار مسؤولو ريال مدريد تجديد ثقتهم بأنشيلوتي الذي بدا عملية تجديد تشكيلة النادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة (رقم قياسي)، بعد رحيل نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة في المواسم الأخيرة.

ونجح أنشيلوتي في قيادة الجيل الجديد الى التتويج بلقب دوري الابطال في 2022 باعتماده على ركائز اساسية واعدة مثل البرازيليين فينيسيوس جونيور، ورودريغو والفرنسيين إدواردو كامافينغا، وأوريليان تشواميني.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد 18 مرحلة وبلغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة حيث سيلاقي لايبزيغ الألماني.