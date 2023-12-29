حكومة كردستان تخرج عن صمتها بعد اعلان "استهداف مقر اسرائيلي" في الاقليم

2023-12-29 16:52:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصفت حكومة إقليم كردستان، استهداف أربيل "عملاً إرهابياً"، مؤكدة عدم وجود أي مقر إسرائيلي في كردستان. وقالت في بيان، الجمعة (29 كانون الأول 2023)، إن "مجموعة خارجة عن القانون أعلنت استهداف مقر إسرائيلي في أربيل وما تعلنه هذه المجموعة والقوى الخارجة عن القانون لا أساس له وعار عن الصحة". وأكدت أنه "لا وجود لأي مقر إسرائيلي في إقليم كوردستان"، مبينة أن "استهداف أربيل بأي ذريعة يظهر تخبط تلك المجموعات وهو عمل جبان وإرهابي".

يتبع...