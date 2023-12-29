اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › 4 انتصارات وتعادل بالدوري الممتاز للرجال وفوز بمباراة مؤجلة للسيدات

4 انتصارات وتعادل بالدوري الممتاز للرجال وفوز بمباراة مؤجلة للسيدات

4 انتصارات وتعادل بالدوري الممتاز للرجال وفوز بمباراة مؤجلة للسيدات
4 انتصارات وتعادل بالدوري الممتاز للرجال وفوز بمباراة مؤجلة للسيدات
2023-12-29 16:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى للمجموعة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي بيشمركة السليمانية على نادي الحسين بنتيجة 2-0.

كما تعادل نادي سامراء مع نادي المصافي إيجابياً بنتيجة 1-1، وفاز نادي الگرمة على نادي الناصرية بنتيجة 2-1، وكذلك تغلب نادي الفهد على عفك بنتيجة 3-1، واجتاز نادي ميسان ضيفه الشرقاط بنتيجة 1-0.

وضمن منافسات دوري السيدات للساحات المكشوفة، وفي مباراة مؤجلة فاز نادي آل بدير على نادي شهربان بنتيجة 2-0.

انتهى الشوط الأول بتقدم آل بدير بهدف جاء من ركلة جزاء نفذتها سوزان شيفان بنجاح.

وأضافت اللاعبة نيفين سعد هدف التعزيز لفريق آل بدير في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

واصل المتابعة على شفق نيوز