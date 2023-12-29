وزير الخارجية: العراق أصبح الآن أكثر استقرارا

2023-12-29 17:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن العراق أصبح الآن أكثر استقرارا، مشيرا إلى نجاح انتخابات مجالس المحافظات.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، والوفد المرافق له التقى مع وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروبنس سلوة، في مقر وزارة الخارجية الهولندية".وأضاف البيان، أنه "في بداية اللقاء رحبت سلوة بنائب رئيس مجلس الوزراء، وأشارت إلى أهمية اللقاء في ظل التصعيد الجاري في غزة والشرق الأوسط".وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحسب البيان على "أن العراق أصبح الآن أكثر استقرارا"، مشيرا إلى "نجاح انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي جرت مؤخرا داعيا هولندا إلى المشاركة بدور أكبر في العراق خاصة في مجالات المياه والزراعة".وشدد على "سعي العراق تجنيب الشعب الفلسطيني كل تلك المآسي التي يتعرض لها جراء العدوان الصهيوني على المدن الفلسطينية".من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الهولندية " أهمية مشاركة بلادها بشكل أوسع في المشاريع التي ينفذها العراق".