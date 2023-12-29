2023-12-29 17:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يبدو واقع الخدمات ونقص والتصحر في العراق متمثلاً بقصة "مهدي" العينة الواضحة التي تضع صورة الكثير من العوائل والأسر أمثاله من هذا الواقع المزري، فلا تفرق معه نهاية عام او بداية عام جديد والاهم معه ملء خزان منزله بالمياه.

ويعاني "مهدي"، وهو من أهالي قرية طريمش في الشوملي، جنوبي بابل، من أزمة المياه والجفاف التي تمر بها البلاد.

ويقطع "مهدي" يومياً مسافة 25 كيلو متراً لتعبئة خزان المياه في منزله من خارج قريته لينهي به يومه استعداداً ليوم جديد.

ويعاني العراق نقصا شديدا في المياه وصل الى حد الجفاف في بعض المناطق ومنها جفاف نهر المشرح أحد أكبر الأنهار في محافظة ميسان، في واقع مائي ينذر بالخطر الشديد خلال السنوات المقبلة.

وزادت التغيرات المناخية من حالات التصحر والجفاف حتى وصل الحال بمسؤولين أمنيين بأن حقبة الغليان بدأت ومستقبل الأجيال بهذ الحقبة بدأ من العراق.

تصوير: كرار جبار