2023-12-29 18:22:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي بأن طائرات تركية نفذت غارات جوية على معاقل تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في منطقة قضاء العمادية شمال دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن قرية رزيكي تعرضت للقصف أربع مرات متتالية، دون معرفة الخسائر الناجمة عن الهجوم.

يُذكر أن تركيا زادت من عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة في إقليم كوردستان، ردًا على هجوم شنه مسلحو حزب العمال قبل عدة أيام على إحدى قواعدها العسكرية في سلسلة جبل متين، مما أسفر عن مقتل عدد من جنودها.