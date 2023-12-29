انتشار أمني في مداخل أكبر مدن ديالى.. والشرطة توضح

2023-12-29 18:32:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، (29 كانون الأول 2023)، عن أسباب الانتشار الأمني في مداخل أكبر مدن المحافظة.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لـ"بغداد اليوم"، ان "الإنتشار الأمني في مداخل بعقوبة يأتي ضمن ممارسة أمنية مسائية وهي تعتمد خطة موسعة تخضع لإشراف قيادته وهي تشمل كل المدن الرئيسة ولا تنحصر في مركز المحافظة فحسب".

وأضاف، ان "الأنتشار الأمني يأتي لتحقيق 3 أهداف منها تعزيز آفاق الأمن والاستقرار وتعقب المطلوبين من خلال التفتيش وتدقيق الهويات" مؤكداً بان" الممارسات الأمنية لا تنحصر في توقيت محدد بل هو اجراء يعتمد وفق الحاجة الأمنية في الميدان".

وأشار الشمري الى، ان "الاستقرار الأمني في تصاعد داخل جميع المدن بديالى مع انحسار كبير للخروقات منذ اشهر طويلة".