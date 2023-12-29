منصة "ادارة المخاطر" العالمية تصدر تنويها بشأن حدث مرتقب في العراق

2023-12-29 19:04:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت منصة الامن العالمي وادارة المخاطر في العالم، والمعنية باصدار تنبيهات مسبقة عن احداث قد تتخللها خطورات امنية محتملة، تنويها عن حدث مرتقب في العراق.

وقالت المنصة انه "من المرجح أن تشهد بغداد مظاهرات وتجمعات سياسية كبرى بمناسبة الذكرى الرابعة لمقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني والزعيم الشيعي البارز أبو مهدي المهندس، حتى منتصف يناير/كانون الثاني".

وسبق أن شارك آلاف الأشخاص في الاحتجاجات والمسيرات التذكارية ذات الصلة في بغداد، ومن المرجح أن يتم تنظيم أي احتجاجات أخرى من قبل قوات الحشد الشعبي وستتخذ لهجة مناهضة للولايات المتحدة، ومن المؤكد أن المتظاهرين سيطالبون بالانسحاب الأمريكي من العراق.

تشمل مواقع الاحتجاج المحتملة المنطقة الدولية (الخضراء)، والساحات العامة، والمباني الحكومية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، من بين مواقع التظاهر البارزة الأخرى.

من الممكن أيضًا تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات بالقرب من موقع غارة الطائرات بدون طيار عام 2020، والتي قد تتسبب في إغلاق الطرق وتعطيل النقل والأعمال.

ومن شبه المؤكد أن قوات الأمن العراقية ستنتشر لمراقبة جميع المسيرات والاحتجاجات، معتبرا ان الاشتباكات ممكنة، وقد ترد قوات الأمن على العنف الاحتجاجي بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.