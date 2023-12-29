التجارة: المراكز التسويقية الجديدة ستوفر دعما خاصا لـ 3 فئات

2023-12-29 19:30:09 - المصدر: واع

بغداد - واعفصّلت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، اليوم الجمعة، مضامين مشروع المراكز التسويقية الجديد، وفيما كشفت عن أعدادها والمناطق التي ستفتتح فيها كمرحلة أولى، أكدت أنها ستبيع المواد الغذائية والسلع المنزلية بأسعار تقل بنسبة تتراوح ما بين 20-25٪ عن سعر السوق، مشيرة إلى أنها ستوفر دعما خاصاً لـ 3 فئات.وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة تستعد لفتح 15 مركزا تسويقيا، 7 منها في العاصمة بغداد لبيع المواد الغذائية كافة والسلع المنزلية بأسعار تنافسية أقل من من أسعار السوق بنسبة تتراوح ما بين 20-25٪ وسيكون بينها مجمع تسويقي سيفتح قبيل شهر رمضان بمنطقة الدباش في حي الحرية بالعاصمة بغداد".وأضافت، أن "هذه المراكز ستكون بالمشاركة مع القطاع الخاص وستكون مكملة لخطوة المنافذ التسويقية التي فتحت هذا العام وأكثر شمولية و سعة، إذ إن بعض المنافذ ستتحول بموجب هذا المشروع لمراكز تسوق بتقنيات وبضائع عالية الجودة، فيما تبقى المنافذ المتبقية تعمل بآلياتها المعروفة".وتابعت، "كما أن المشروع سيشمل 3 فئات بدعم خاص في الأسعار، هم المشمولون بالرعاية الاجتماعية و ذوو الهمم وذوو الشهداء، تباع على أساسه المواد لهم بأسعار أقل".ولفتت، إلى أن "المشروع سيبدأ بـ 15 مركزاً 7 منها ابتداءً كمرحلة أولى في مناطق الحرية والإسكان وحي العامل بجانب الكرخ ومدينة الصدر وجميلة والمشتل فضلا عن مركز مبيعات الرصافة التابع للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ثم سيتوسع المشروع ويفتتح عددا أكبر من المراكز في بغداد وجميع المحافظات ضمن خطة الوزارة للعام المقبل 2024".و بشأن احتمالية إلحاق ضرر بتجار المواد الغذائية بسبب التخفيضات في المشروع أكدت الموسوي، أن "الحكومة راعت عدم الإضرار بتجار المواد الغذائية الحقيقيين ممن يتبعون السبل الرسمية في الاستيراد عبر الدخول لمنصة التحويلات وهم بطبيعة الحال يستوردون المواد بأسعار توفر لهم هامشاً ربحيا جيدا خاصة وأنهم يشترون الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً".وبينت، أن "استخدام المرشات يخفف عن كاهل الفلاح بعملية الإرواء".