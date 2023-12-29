سان جيرمان يتفق مع لاعبه مبابي على 3 قرارات للتعاقد معه

2023-12-29 19:46:01 - المصدر: واع

متابعة - واعاتفق باريس سان جيرمان، مع لاعبه كيليان مبابي، اليوم الجمعة، على 3 قرارات شائكة بشأن التعاقد الذي سينتهي في نهاية الموسم الجاري.وكشف خبير سوق الانتقالات، بن جاكوبس، أن "مبابي اتفق مع الإدارة الباريسية في الصيف الماضي، على أنه حتى في حال رحيله مجانا، فلن يترك ناديه يعاني من ضائقة مالية".وأكد بن جاكوبس، أن "مبابي لا ينوي الرحيل أو التوقيع لأي فريق خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، بل سينتظر لنهاية الموسم لحسم قراره النهائي".وأشار، إلى أن "الاتفاق الثالث يتضمن أيضا إمكانية تجديد قائد منتخب فرنسا، لتعاقده مع الفريق الباريسي".