هيئة النزاهة الاتحادية: هناك وزراء في الحكومتين السابقة والحالية قيد التحقيق

2023-12-29 19:52:22 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (29 كانون الأول 2023)، هناك وزراء في الحكومة الحالية والحكومة السابقة قيد التحقيق، حيث أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أكد عدم وجود عقبات أمام الهيئة أو خطوط حمراء للتحقيق مع حكومته أو مستشاريه، موضحةً أن "عدد المتهمين الذين تم استردادهم خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ 12 متهماً ومداناً، كما أن هناك 18 متهماً ومداناً خطراً نعمل على إعادتهم من أمريكا"