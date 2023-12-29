الميناء يخطف ثلاث نقاط ثمينة من عقر دار كربلاء بدوري نجوم العراق

2023-12-29 20:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عاد نادي الميناء الى البصرة محملا بثلاثة نقاط بعد تحقيقه الفوز على مضيفه نادي بنتيجة 2-1 في ثاني مواجهات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي الذي شهد افتتاحه بعد التأهيل يوم الجمعة عند الساعة الخامسة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بنتيجة 2-1 وسجل نادي كربلاء اولاً عن طريق عبد القادر طارق في الدقيقة 19، وجاء هدف التعديل للميناء من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد شوكان في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 33 جاء هدف التقدم الثاني للميناء عن طريق اللاعب مسلم موسى.

وفي الشوط الثاني سيطر كربلاء على مجريات الشوط وضغط بشكل كبير على مرمى الميناء واضاع عدة فرص محققة للتسجيل وسط تراجع لاعبي الميناء لكن استمرت النتيجة على حالها دون تغيير.