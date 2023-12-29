بغداد.. مصرع منتسبة بحادث حريق غامض في شقة صديقتها

2023-12-29 20:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في حادث يلفه الغموض، أفاد مصدر أمني بمصرع منتسبة، اليوم الجمعة، بحريق ناجم عن انفجار قنينة غاز في منطقة الزعفرانية، جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "منتسبة إلى قاطع منشآت المدائن لقيت مصرعها أثناء تواجدها في شقه إحدى صديقاتها في العمارات السكنية ضمن منطقة سعيدة في الزعفرانية".

وأضاف المصدر في تفاصيل الخبر نقلا عن صديقة المنتسبة أنه "تم سماع صوت أشبه بالانفجار المصغر في الطابق العلوي لشقة صديقتها المبني من (السندويج بنل) وعند دخولها مكان الحريق كانت النار مشتعلة فيه وحدث انفجار اسطوانة غاز بسبب الحريق مما أدى إلى احتراقها (المنتسبة) بالكامل"، مبينا أنه "تم تحويل جثمان المنتسبة إلى الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة وتدخل خبراء الادلة الجنائية لمعرفة ملابسات الحادث".