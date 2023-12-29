شرطة كركوك تصدر قرارا بمنع اللثام وإخفاء الوجه بعد حادثة اغتيال أحد المنتسبين

2023-12-29 20:22:06 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويأصدرت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة، قرارا بمنع اللثام وإخفاء الوجه بعد حادثة اغتيال أحد المنتسبين.وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة المقدم عامر شواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة شرطة محافظة كركوك، أصدرت قرارا منعت بموجبه تغطية أو إخفاء الوجه، بواسطة ارتداء اللثام أو الغترة أو اليشماغ أو الكمامة أو الكليتة، أو أي قطعة قماش".وأكد شواني، أن "القوات الأمنية ستتعامل مع أي شخص يقوم بإخفاء وجهه باعتباره مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وأضاف، أن "قيادة الشرطة تواصل تحقيقاتها وعملها الأمني والاستخباري في البحث عن الإرهابيين الذي قاموا أمس الخميس، بالاعتداء على أحد منتسبي شرطة كركوك، والذي استشهد على إثرها، وأصيب آخر داخل إحدى الأسواق الشعبية".