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النفط والشرطة يحققان الفوز في دوري السلة الممتاز

النفط والشرطة يحققان الفوز في دوري السلة الممتاز
النفط والشرطة يحققان الفوز في دوري السلة الممتاز
2023-12-29 20:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، مباراتان في بغداد وكركوك ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة السلة.

وفاز نادي النفط في المباراة الاولى على نادي الكهرباء بفارق 13 نقطة وبنتيجة (94-81) نقطة في المباراة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية.

وفي المباراة الثانية التي جرت في قاعة بلادي في كركوك ، فاز نادي الشرطة على نادي غاز الشمال بفارق 22 نقطة وبنتيجة (90-62) نقطة.

وتستضيف قاعة زاخو يوم غد السبت مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق نادي زاخو وضيفه نادي الكرخ لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.

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