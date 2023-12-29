النفط والشرطة يحققان الفوز في دوري السلة الممتاز

2023-12-29 20:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، مباراتان في بغداد وكركوك ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة السلة.

وفاز نادي النفط في المباراة الاولى على نادي الكهرباء بفارق 13 نقطة وبنتيجة (94-81) نقطة في المباراة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية.

وفي المباراة الثانية التي جرت في قاعة بلادي في كركوك ، فاز نادي الشرطة على نادي غاز الشمال بفارق 22 نقطة وبنتيجة (90-62) نقطة.

وتستضيف قاعة زاخو يوم غد السبت مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق نادي زاخو وضيفه نادي الكرخ لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.