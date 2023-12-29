2023-12-29 20:51:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عُرضت مطالعة على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تخص أراضٍ (طابو) في العاصمة بغداد تعاني من افتقار الخدمات منذ 23 عاما وهي توفر ربع مليون وحدة سكنية.

وتعادل هذه الوحدات السكنية أكثر من 8 أضعاف مدينة الجواهري التي وضع السوداني قبل يومين حجر الاساس لها مؤخرا في ابو غريب غرب العاصمة بغداد.

وأظهرت المطالعة التي قدمها احد الاعلاميين الى مكتب السوداني ان الخدمات بهذه المناطق السكنية منعدمة "(100%) فلا ماء ولا كهرباء ولا شارع ولا مجاري ولا حتى شارع (سبيس) في عدد من مناطق بغداد الطابو السكني الصرف الموزعة والمفروزة منذ 23 عاماً".

ولفتت الى ان "هذه المناطق وزعت من 23 عاماً وبقيت في زمن النظام السابق بدون خدمات والى يومنا هذا، واصحابها من الطبقة الفقيرة كون ان أصحابها الأصليين اللذين استلموها من الدولة اكثرهم باعوا أراضيهم وبأسعار رخيصة كونها غير مخدومة والمشترين طبعا من الطبقة المسحوقة اللذين يبحثون عن وطن وسكن كريم لعوائلهم".

وطوال السنوات السابقة تم خدمة الأراضي الزراعية والتجاوز والأراضي الطابو الصرف التي وزعت مؤخراً مثلا أراضي موظفي مجلس النواب او موظفي امانة بغداد في الزعفرانية فهذه الأراضي خدمت خلال سنتين فقط بينما تبقى الأراضي الموزعة أيام النظام السابق صفر خدمات" وفقاً للمطالعة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن صباح أول أمس الأربعاء، عن إطلاق العمل في مشروع مدينة الجواهري السكنية الجديدة، في قضاء أبو غريب، غرب العاصمة بغداد، أحد مشاريع المدن الجديدة الخمس، التي تم الإعلان عنها ضمن ستراتيجية الحكومة لمعالجة أزمة السكن، وتخفيف الاكتظاظ عن مراكز المدن الكبرى.

وقال السوداني عقب وضعه حجر الأساس للمدينة السكنية ان "حل أزمة السكن يكون بالذهاب إلى بناء مدن سكنية متكاملة ببنى تحتية، بدلا من إنشاء مجمعات سكنية".







