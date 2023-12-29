الجهد الحكومي في ميسان يستعرض المشاريع المضافة لخطة 2023

2023-12-29 21:34:00 - المصدر: واع

ميسان - واع - عبد الحسين بريسماكد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في ، اليوم الجمعة، على ضرورة الاسراع بانجاز مشاريعه في محافظة ميسان، فيما أوضح فريق المحافظة أهم المشاريع المضافة بخطة 2023.وقال رئيس فريق الجهد المحلي نورس عبد الرضا الساعدي، لوكالة الانباء العراقية،(واع)، ان "فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في ميسان، عقد اجتماعه الدوري برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية ضياء الدين ناظم".واضاف الساعدي، انه "تم خلال الاجتماع مناقشة توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماعهُ بفريق الجهد الخدمي المركزي، حيث تم التأكيد على ضرورة الاسراع بانجاز المشاريع الموكلة للفريق، مع الاخذ بنظر الاعتبار الدقة في العمل والعمل بروح الفريق الواحد، كما تم مناقشة بعض الاشكالات اللوجستية، وتم وضع الخطط المناسبة لحلها".واوضح الساعدي: "كما تم الايعاز بتشكيل لجنة إشراف، تتكون من ممثلي الدوائر العاملة ضمن الفريق مع ممثل نقابة المهندسين في المحافظة، للإشراف على المشاريع الخدمية، وتقويم العمل بما يخدم المصلحة العامة".واشار "الى وضع الآليات المناسبة لخطة العمل، بعد ان تم انجاز خطتي 2022 و 2023، وتهيئة خطة 2024".وفيما يخص خطة 2023 اوضح الساعدي انه "سيتم العمل على إدخال مناطق كإضافة جديدة، ضمن مشاريع مبالغ المنافع الاجتماعية والخاصة بالمحافظة، وادراج مناطق زراعية جديدة، لتقديم الخدمات المتكاملة لها ومن ضمنها،(انشاء شبكة مجاري في مدخل منطقة سيد جميل، وانشاء شوارع وارصفة حي السلام، وانشاء ارصفة وشوارع مدخل سيد جميل بعد اتمام مشروع المجاري، اضافة الى انشاء ارصفة وشوراع منطقة گصيبة، بعد ان تم الانتهاء من مد شبكة مياه الصرف الصحي، وربطها بالخط الناقل الرئيسي".وتابع: "كما سيتم تنفيذ شبكة امطار سيد جميل، إضافة الى شبكة مجاري في عدد من مناطق قلعة صالح والمجر الكبير، وإنشاء خط دفع مجاري محطة الكحلاء، وشبكة مجاري منطقة المدثرة الثانية، بالاضافة الى إكساء شوارع منطقة حي الرحمة في قضاء الكحلَاء، وتنفيذ شوارع وأرصفة ومجاري منطقة هنيدي في قضاء المجر_الكبير، وتأهيل شبكة الكهرباء في منطقة گصيبة الاولى خلال الأسبوع القادم، الى جانب تأهيل شبكة كهرباء حي الرحمة في قضاء قلعة صالح".وختم الساعدي، ان "الاجتماع شهد استعراض نسب الانجاز في المناطق التي يجري العمل فيها ومنها،(نسبة إنجاز تأهيل منطق دور النفط 60 ٪، ونسبة انجاز تأهيل مستشفى الميمونة 65٪، ونسبة انجاز بيت صحي في منطقة مطشر المفتن في قضاء الكميت 50٪".