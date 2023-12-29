بحوزته 60 كغم.. اعتقال تاجر مخدرات "خطير" سوري الجنسية في بغداد

2023-12-29 21:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية مشتركة داهمت أحد المناطق في العاصمة بغداد لاعتقال تاجر مخدرات خطير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مشتركة تابعة للأمن الوطني في محافظتي النجف وبابل، نفذت واجبا في العاصمة بغداد انتهى باعتقال تاجر مخدرات خطير (سوري الجنسية)".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية عثرت بحوزة التاجر على 60 كيلو غرام من الحبوب المخدرة، حيث تم نقله لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معه".