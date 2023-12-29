2023-12-29 21:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم عدد من رهبان مسيح الدومنيكيان في العراق والعالم، اليوم الجمعة، قداس الصلاة في مدينة أور الاثرية جنوبي العراق.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الرئيس العام لرهبنة الاباء الدومنيكيان في العالم من دولة الفلبين ونائبه من دولة بلجيكا والرئيس الإقليمي للآباء الدومنيكيان فرنسي الجنسية وعدد من الرهبان والراهبات الدومنيكيان في العراق نظموا قداس صلاة في مدينة أور الاثرية بمحافظة ذي قار.

وبين مراسلنا، ان الصلاة اقيمت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية 2024، والاطمئنان على إجراءات السلامة الأمنية في المنطقة للمباشرة بتنظيم رحلات إلى مدينة اور الاثرية كمركز توحيد للأديان.