المفوضية: ملتزمون بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون

2023-12-29 22:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، الالتزام بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون، فيما أشارت إلى أن عدد الطعون المستلمة لهذا اليوم الجمعة بلغ ( 14) طعنا.وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" عدد الطعون المستلمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لهذا اليوم الجمعة بلغ ( 14) طعنا".وأضاف، أن" المفوضية ملتزمة بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون".