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المفوضية: ملتزمون بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون

المفوضية: ملتزمون بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون
المفوضية: ملتزمون بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون
2023-12-29 22:06:01 - المصدر: واع
بغداد - واع 
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، الالتزام بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون، فيما أشارت إلى أن عدد الطعون المستلمة لهذا اليوم الجمعة بلغ ( 14) طعنا.
وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" عدد الطعون المستلمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لهذا اليوم الجمعة بلغ ( 14) طعنا".
وأضاف، أن" المفوضية ملتزمة بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون".

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