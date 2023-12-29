المفوضية: ملتزمون بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون
2023-12-29 22:06:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، الالتزام بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون، فيما أشارت إلى أن عدد الطعون المستلمة لهذا اليوم الجمعة بلغ ( 14) طعنا.
وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" عدد الطعون المستلمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لهذا اليوم الجمعة بلغ ( 14) طعنا".
وأضاف، أن" المفوضية ملتزمة بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون".
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، الالتزام بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون، فيما أشارت إلى أن عدد الطعون المستلمة لهذا اليوم الجمعة بلغ ( 14) طعنا.
وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" عدد الطعون المستلمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لهذا اليوم الجمعة بلغ ( 14) طعنا".
وأضاف، أن" المفوضية ملتزمة بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون".