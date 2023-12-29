2023-12-29 22:12:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مفوضية الإنتخابات، مساء اليوم الجمعة (29 كانون الأول 2023)، عن عدد الطعون المستلمة في اليوم الأول من فتح باب الطعون بنتائج انتخابات مجالس المحافظات.

وقال الأمين العام لمجلس المفوضين علي فيصل في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، ان "عدد الطعون المستلمة من قبل المفوضية اليوم الجمعة بلغ (14) طعناً".

وأضاف "ملتزمون بالمدة القانونية المحددة لاستلام الطعون".

وكانت مفوضية الإنتخابات أعلنت أمس الخميس النتائج النهائية للانتخابات المحلية بنسبة 100%، وأكدت ان تقديم الطعون يبدأ من اليوم الجمعة ولغاية نهاية الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.