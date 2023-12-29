الديمقراطي الكردستاني "غير مقتنع" بنتائج نينوى: نستحق 5 مقاعد

2023-12-29 22:30:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان صادر عن مكتب تنظيم محافظة نينوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني ......

الى جماهير حزبنا الاعزاء الأوفياء والى كافة ابناء محافظة نينوى الكرام ...

إنطلاقاً من نهج حزبنا وحرصنا قيادتنا على إنجاح العملية الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة على كافة الاصعدة في عموم عراقنا الاتحادي ومحافظتنا العزيزة نينوى ، شاركنا في انتخابات مجلس محافظة نينوى ضمن قائمة 197 الإرادة والتاخي. ومع انتهاء عملية الاقتراع وإعلان النتائج .نعلن اولاً عن شكرنا وتقديرنا العالي لجماهير حزبنا وناخبينا من جميع المكونات الدينية والقومية والمذهبية من الكورد والعرب والايزديين والتركمان والمسحيين والشبك والكاكايين على وقوفهم وتصويتهم لمرشحي حزبنا رغم كل العوائق والتهديدات واستعمال المال ..





ثانياً.في الوقت الذي عملنا بكل قوة لتشجيع وتحفيز الناخبين بالمشاركة في الانتخابات واختيار الاكفى والاجدر في عموم محافظة نينوى وقُدنا حملة إعلامية كبيرة لذلك الغرض. إلا اننا وللتاريخ نقول لم تكن هنالك مشاركة فعالة في أجزاء كبيرة من جغرافية المحافظة بل فوجئنا واستغربنا بوصول نسبة المشاركة من 23٪ حتى الساعات الأخيرة الى 52٪.

ثالثاً.. بالنسبة لعدد مقاعد حزبنا ورغم تقديم الملاحظات والشكاوي وحصولنا على حوالي ١٤٢ الف وحسب نتائج المفوضية العليا للانتخابات .نرى ان استحقاقنا بكل المعايير تصل خمسة مقاعد ..





رابعاً..رغم كل ما ذكرناه آنفاً نعلن عن استعدادنا للمشاركة مع شركاء الوطن .لبناء حكومة محلية مقبولة من كافة مكونات محافظة نينوى تعمل على إرساء قواعد العدالة الإجتماعية ودعم سلطة القانون ومحاربة الإرهاب والتطرف والفساد وبناء المشاريع الخدمية وإنهاء الصراعات السياسية في إطار الدستور والشراكة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة ،





نحيي روح العزيمة والإصرار لجماهير ومويدي حزبنا للدفاع عن نهج البارتي و البارزاني المتمثل والمتمسك بمبادئ الديمقراطية والعدالة والإرادة والتعايش السلمي والبناء والتطور وخدمة المجتمع دون تميز، كما نعاهد أبناء محافظة نينوى بكل اطيافها و توجهاتها السياسية و الإجتماعية بأننا لن نتخلى عنهم وسنقف على مسافة واحده من الجميع ...





ومن الله التوفيق .....





.مكتب تنظيم محافظة نينوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني .29_12_2023.