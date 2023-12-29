انتصاران في دوري السلة الممتاز

2023-12-29 22:40:09 - المصدر: واع

بغداد - واع - احسان المرسوميتخطى فريق النفط مساء اليوم الجمعة منافسه الكهرباء ضمن المرحلة الثانية للدوري الممتاز بكرة السلة ، فيما تغلب فريق الشرطة على متحديه غاز الشمال في إطار الدور ذاته.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان فريق النفط نجح مساء اليوم الجمعة من الفوز على منافس قوي هو الكهرباء بنتيجة ٩٤ /٨١ نقطة في المباراة التي ضيفتها قاعة الشعب ببغداد.وأضاف، أن فريق الشرطة عاد من كركوك محملا بنقاط مباراته امام غاز الشمال ٩٠ / ٦٢ نقطة ليزيد بهذا الفوز من جراحات المنافس وايضا يعوض كبواته في بطولة وصل .