2023-12-29 22:41:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فضيحة جديدة تلاحق خطوط الطيران لشركة (فلاي بغداد) بسبب تردي خدماتها وعدم الانضباط بمواعيد الرحلات وشكاوى المسافرين من رداءة الطعام وقائمة تطول من المؤشرات المسيئة، بحسب مراقبين ومسافرين.

وفي أحدث هذه الوقائع ما وثقه أحد الركاب بمقطع فيديو خاص لـ"بغداد اليوم" لباب الحمام المخلوع في الطائرة المتوجهة من النجف الى المدينة المنورة في السعودية في مشهد مضحك مبكي.

وقال المسافر الذي وثق المشهد بتلفونه الخاص، ان "إحدى المسافرات وخلال استخدامها حمام الطائرة وضعت عباءتها ستراً عن انظار المسافرين".

ولفت الى ان "الحادثة كانت مساء اليوم الجمعة خلال مرحلة الهبوط في مطار المدينة المنورة".





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