مالية إقليم كوردستان: الحكومة العراقية أرسلت أربعة تريليونات و298 مليار دينار فقط للإقليم طوال 2023

2023-12-29 23:14:23 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة (29 كانون الأول 2023)، أن ما أرسلته الحكومة العراقية من مبالغ مالية إلى الإقليم طوال 2023 لا تتجاوز أربعة تريليونات و298 مليار دينار، مبينةً أن حكومة الإقليم تحتاج سنوياً إلى نحو 11 ترليون دينار لتوزيع الرواتب، وبذلك فأن نسبة العجز تصل إلى 5 ترليونات دينار في السنة أي ما يعادل نحو رواتب 6 أشهر لموظفي الإقليم