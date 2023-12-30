جنوى يعطل قطار إنتر في الكالتشيو

2023-12-30 03:44:06 - المصدر: واع

متابعة - واعخطف جنوى تعادلا مثيرا أمام ضيفه إنتر ميلان 1-1، في المباراة التي جمعتهما بملعب لويجي فيراريس، ضمن لقاءات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.وسجل ماركو أرناوتوفيتش هدف إنتر بالدقيقة 43، قبل أن يتعادل رادو دراجوسين لجنوى بالدقيقة 45+7.بهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الذي سيواجه روما غدا، بينما وصل جنوى للنقطة 20 بالمركز ال13.