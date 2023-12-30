2023-12-30 08:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط 8 صقور معدة للتهريب في منفذ سفوان الحدودي.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي بتكثيف الدور الرقابي ومنع عمليات التهريب، تمكنت مديرية منفذ سفوان الحدودي من القاء القبض على مسافر أجنبي، ضبط بحوزته (8) صقور معدة للتهريب من العراق الى دولة مجاورة مخبأه بشكل احترافي داخل سيارته".

وأشار البيان الى أن "عملية الضبط تمت من قبل مفارز المنافذ وبالتعاون مع الأجهزة الساندة"، لافتا الى أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المضبوطات مع المتهم والعجلة إلى مركز شرطة جمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".