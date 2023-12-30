2023-12-30 08:58:01 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع ـ فليح العبيديأحصت مديرية صلاح الدين،اليوم السبت،عدد مشاريع مجاري الصرف الصحي في المحافظة، فيما أشارت الى وصول نسب إنجاز كبيرة فيها.وقال مدير مجاري صلاح الدين ناطق عبيد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المديرية العامة للمجاري وحسب توجيهات رئيس الوزراء مستمرة في انشاء المشاريع، مثل مشروع محطة مجاري الدجيل المرحلة الأولى ومشروع مجاري بيجي المرحلة الثانية، والتي من المؤمل إقرارها مع بداية العام 2024".وأضاف أن" هناك دراسة وتصاميم لمشروع مجاري مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطة معالجة لجميع أقضية ونواحي محافظة صلاح الدين، خصوصاً مراكز المدن التي لا تملك شبكات مجاري مياه الأمطار والصرف الصحي".وتابع صالح أن"هناك مشاريع كبيرة تم إقرارها في سنوات سابقة إضافة الى مشاريع العام 2023"، مبيناً أن"جميع المشاريع تحت إشراف ومتابعة الكوادر الفنية لمديرية مجاري صلاح الدين".وبين أنه"تم إقرار 10مشاريع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم والتي تتوزع في أقضية الشرقاط وبيجي وتكريت وبلد والدور والطوز إضافة الى قضاء الدجيل".أما في ما يخص تخصيصات الأمن الغذائي لمديرية مجاري صلاح الدين، فأوضح صالح أن"هناك 8 مشاريع توزعت في أقضية الشرقاط وبيجي وتكريت وبلد، وكذلك 5 مشاريع ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية مجاري صلاح الدين توزعت في أقضية الدجيل وبلد وسامراء وتكريت وناحية الصينية"، مشيراً الى أن"جميع المشاريع وصلت الى نسب إنجاز عالية من خلال التواصل المستمر بين حكومة المحافظة المتمثلة بمديرية مجاري صلاح الدين ودوائر المهندس المقيم والشركات المنفذة لتلك المشاريع".وأكد أنه"تم تشغيل مشروع شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي في قضاء بيجي خلال العام 2023، وهو ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لمديرية مجاري صلاح الدين، إضافة الى مشروع محطات الرفع ومحطة المعالجة في قضاء بيجي والتي تم تشكيل لجنة استلام أولي للمشروع، وكذلك مشروع مياه الأمطار والصرف الصحي في قضاء الشرقاط والتي تم تشكيل لجان ذرعة واستلام أولي للمشروع".