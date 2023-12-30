خام البصرة يتعرض لخسائر أسبوعية طفيفة

2023-12-30 09:00:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية طفيفة، بعد ان شهدت اسعار النفط في الأسواق العالمية خسائر اسبوعية وسنوية .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 14 سنتا ليصل الى 73.73 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 43 سنتا بما يعادل 58 %.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 14 سنتا ليصل الى 76.28 دولاراً، وسجل أيضا خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 88 سنتا أو ما يعادل 1.14 %" .

وتراجعت أسعار النفط في نهاية تعاملات أمس الجمعة لتسجل خسائر اسبوعية نسبة 2.5%، كما سجلت خسائر سنوية بنسبة 10.3% أو بقيمة 8.8 دولارات.