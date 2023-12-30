2023-12-30 09:02:06 - المصدر: واع

متابعة - واعقررت حكومة إيطاليا عدم تمديد إجراءات الإعفاء الضريبي التي يستفيد منها اللاعبون الأجانب في الأندية الإيطالية.واستفاد هؤلاء اللاعبون من إجراء يسري أيضاً على العديد من العمال المتخصصين خريجي الجامعات يتيح إخضاع نصف دخلهم الإجمالي فقط للضريبة خلال السنوات الخمس الأولى من عملهم في إيطاليا.وقال رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في إيطاليا أومبرتو كالكانيو في بيان غداة قرار الحكومة أن الميزة السابقة "عاقبت حركة كرة القدم الوطنية بأكملها. وأخيراً، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل، سيكون لاعبو كرة القدم الإيطاليون والأجانب في الوضع نفسه".وأشارت وكالة أنباء "أنسا" إلى أن رابطة الدوري الإيطالي أعربت عن قلقها حيال الإجراء، الذي قالت إنه سيكون له "نتيجة تتعارض تماما مع النتيجة المنشودة: قدرة تنافسية أقل للفرق، مما يؤدي إلى دخل أقل وموارد أقل للشباب ودخل أقل للسلطات الضريبية".المصدر : سكاي نيوز