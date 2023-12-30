2023-12-30 10:20:06 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت ثلاث مباريات لحساب الجولة الـ(12) من منافسات دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق نفط البصرة سيستضيف نظيره الشرطة في الساعة الثانية والنصف ظهراً على ملعب الفيحاء بقيادة الحكم أحمد كاظم".وأضاف أن "ملعب السليمانية سيضيف لقاء أصحاب الأرض فريق نوروز مع القادم من العاصمة فريق الكرخ في الساعة الثانية والنصف ظهراً بقيادة الحكم يوسف سعيد".وأوضح أن "ملعب النجف الأولمبي سيكون مسرحاً لمواجهة فريق نفط الوسط أمام ضيفه فريق الحدود في الساعة الخامسة مساءً بقيادة الحكم حيدر عدوان".