اعتقال متهمة أجنبية بحوزتها كغم ونصف من مادة "الكريستال" المخدرة في واسط

2023-12-30 10:20:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم السبت (30 كانون الاول 2023)، اعتقال متهمة بحوزتها كغم ونصف من "الكريستال" في محافظة واسط.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الثالثة، تمكنت وفي عملية مشتركة من ضبط متهمة اجنبية بحوزتها (1500) غم من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت اثناء محاولة المتهمة، إدخالها إلى البلاد عبر المنفذ في محافظة واسط"، مشيرا الى، "تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".



