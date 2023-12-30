ضربة أخرى للأخضر.. ايران تتخلى عن الدولار وتشرع بصادراتها عبر "الريال"

2023-12-30 10:39:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد محافظ البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، البدء بمشروع تسوية صادرات البلاد الى الخارج بالعملة الوطنية الريال.

وأوضح "محمد رضا فرزين" على هامش اجتماع مجلس الحكومة والقطاع خاص بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، أن "موضوع تسوية الصادرات الايرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة وأن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان".

وأضاف، أن "هذا الموضوع من مطالب تجار مشهد للتصدير الى افغانستان وعبر تنفيذ مشروع " الريال أُف شور" ( ريال خارج الحدود) سيكون بامكان التجار الافادة منه بدلا عن العملة الاجنبية".

وأشار الى أن "لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي وعمليا قد بدء مصرفين بهذا المشروع، وقريبا سيتم تعميمه بكافة مصارف البلاد".

المصدر: وكالات