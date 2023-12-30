النفط: انطلاق مشروع البطاقة الإلكترونية خلال العام المقبل

2023-12-30 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - هندرين مكيأوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط، اليوم السبت، بشأن البطاقات الوقودية وقسائمها ومدة نفادها، فيما أعلنت انطلاق مشروع البطاقة الإلكترونية خلال العام المقبل 2024.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسيمة النفط تعدّ منتهية وغير نافدة مع انتهاء المدة المحددة لاستخدامها وإطلاق القسيمة الجديدة عند وصول نسب التجهيز إلى ٩٠%".وأضاف طالب أن "البطاقة الوقودية تحتوي على أربع قسائم، كل قسيمة مقابل حصة تطلق لفترة زمنية، وعند عدم استنفادها من قبل المواطن لن تبقى للموسم الشتوي المقبل، بل تنتهي في هذا الموسم".ولفت إلى أن "هذا الموضوع سينتهي، وستكون هناك أتمتة وبطاقة إلكترونية (بطاقة دفع مسبق ونفط في الوقت نفسه)".وأكد أنه "خلال العام ٢٠٢٤، سينطلق هذا المشروع بعد أن تبنت شركة التوزيع مع المصارف المخولة إطلاق بطاقة إلكترونية تكون بطاقة دفع مسبق وبطاقة وقودية".