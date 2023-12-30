حصاد الكرة العراقية في 2023.. تتويجات تفتح باب التفاؤل للتألق آسيويا

2023-12-30 11:00:05 - المصدر: العربي الجديد

كان حصاد الكرة العراقية في عام 2023 إيجابياً، بعد نجاح المنتخب الأول في نيل لقب بطولة "خليجي 25"، إثر فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي، وامتدت إلى شوطين إضافيين.

ونال "أسود الرافدين" لقبهم الأول في البطولة على أرضهم منذ 44 عاماً، والأول منذ لقبه الأخير عام 1988 في السعودية.

وأحرز المنتخب العراقي أول لقب مع مديره الفني الإسباني خيسوس كاساس المتمثل بإحدى أغلى المسابقات في المنطقة، ويعود تاريخ تتويج العراق بأول ألقابه إلى 1979 حين استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة، ثم ظفر باللقب الثاني عام 1984 في مسقط، وعاد من الرياض عام 1988 بلقب النسخة التاسعة.

من إنجازات الكرة العراقية في 2023 كذلك، فوز منتخب العراق الأول بلقب كأس ملك تايلاند الودية في كرة القدم، إثر تفوقه على نظيره التايلاندي المضيف بفارق ركلات الترجيح 5-4، في المباراة النهائية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في مدينة "شيانغ ماي".

وخرج المنتخب العراقي منتصراً بركلات الترجيح أيضاً من مباراته الأولى في هذه البطولة الودية بفوزه على الهند 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي 2-2 أيضاً، في حين تأهل صاحب الأرض بفوزه 2-1 على نظيره اللبناني.

أما المنتخب الأولمبي العراقي، بقيادة المدير الفني المحلي راضي شنيشل، فنال أيضاً لقب كأس غرب آسيا تحت 23 عاماً للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على نظيره الإيراني في المباراة النهائية بفارق ركلات الترجيح 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بين الطرفين بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن ينجح "أسود الرافدين" في حسم المواجهة بركلات الترجيح.

وبذلك الانتصار، انضم العراق إلى قائمة المنتخبات التي توجت ببطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، حيث بات رابع منتخب يحصد اللقب.

وبعد أشهر، تأهل منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً التي ستقام في دولة قطر خلال العام المقبل، بعدما جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل في المجموعة السادسة.

يأتي هذا في الوقت الذي شارك فيه منتخب شباب العراق في مونديال الشباب الذي أقيم في الأرجنتين، لكنه ودعه بنقطة وحيدة، حيث احتل الترتيب الرابع في مجموعته، مقابل 7 لإنكلترا في الصدارة، بينما حلت أوروغواي في المركز الثاني (6 نقاط) وتونس في المركز الثالث (3 نقاط)، ورغم النتائج التي لم تكن مرضية، لكن البطولة أفرزت العديد من المواهب التي ستشكل دعماً للكرة العراقية، على رأسها يوسف الأمين، الذي وجه له كاساس الدعوة للمشاركة في أمم آسيا القادمة برفقة المنتخب الأول.

إنجازات الكرة العراقية على صعيد الأندية

نجحت الفرق العراقية في تقديم مستويات ونتائج مميزة على مستوى المشاركت الخارجية، إن عربياً أو قارياً، الشيء الذي كان له الأثر الإيجابي على الكرة العراقية.

البداية من مسابقة دوري أبطال آسيا، وما قدمه فريق القوة الجوية العراقي من مستويات باهرة ونتائج استثنائية، حيث تفوق على الاتحاد السعودي بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيمة بهدفين دون رد، ورغم توديع البطولة من الدور الأول، لكنهم كسبوا احترام الجميع بعد مستوى فني عالٍ.

وفي المسابقة القارية الثانية، كأس الاتحاد الآسيوي، قدم الزوراء مستويات جيدة، رغم تعثره محلياً في مسابقة الدوري، حيث احتل وصافة الترتيب، لكنه أخفق في التأهل، في الوقت الذي تمكن فيه الكهرباء، الذي اعتبره العديد مفاجأة البطولة، من الظفر ببطاقة العبور للدور التالي على حساب أندية كبيرة مثل الوحدات الأردني والكويت الكويتي، حيث سيقابل العهد اللبناني في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وقبل كل هذا، كان الشرطة العراقي إحدى مفاجآت بطولة الأندية العربية لكرة القدم التي أقيمت في أغسطس/آب الماضي بالسعودية، بعد أن بلغ الدور نصف النهائي في مسابقة تضم نخبة الأندية العربية، حيث تأهل من دور المجموعات بعد الفوز على الصفاقسي التونسي 1-0، والتعادل مع النادي التونسي الآخر الترجي من دون أهداف، قبل الخسارة أمام الاتحاد السعودي 2-1.

وبعد العبور إلى الدور ربع النهائي، تفوقت كتيبة "القيثارة" على السد القطري بأربعة أهداف لهدفين، قبل الخسارة أمام النصر السعودي بهدف من ركلة جزاء سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كل هذه النتائج تمنح الأمل لمنتخب العراق في بطولة آسيا القادمة، من أجل ملاحقة حلم اللقب القاري الثاني، بعد أن حصد العراق لقبه الوحيد في نسخة عام 2007 بعد تفوقه على نظيره السعودي في النهائي، في مسابقة كان فيها خارج التوقعات، قبل أن يأتي من بعيد ويتجاوز عقبة العديد من المنتخبات الكبيرة، كأستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية. وأعلن مدرب "أسود الرافدين" الإسباني خيسوس كاساس، قبل أيام قليلة، القائمة النهائية لمنتخب "أسود الرافدين"، تمهيدًا للمشاركة في كأس أمم آسيا "قطر 2023".

ووُجد في قائمة منتخب العراق 26 لاعباً، وهم في حراسة المرمى جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل، وفي خط الدفاع كل من علي عدنان وسعد ناطق وريبين سولاقا وفرانس بطرس، وزيد تحسين، برفقة ميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وحسين علي وألان محيي الدين.

وفي خط الوسط، وُجد كل من أمجد عطوان وزيدان إقبال وأسامة رشيد، مع أمير العماري وأحمد علي وبشار رسن ويوسف أمين، وإبراهيم بايش وعلي جاسم ودانيلو السعيد ومنتظر ماجد. وفي الهجوم وُجد الثلاثي علي الحمادي ومهند علي "ميمي" وأيمن حسين.

ويصل منتخب العراق إلى قطر في الـ12 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد انتهاء معسكره التدريبي المقررة إقامته في الإمارات، والذي سيبدأ في الثاني من الشهر المقبل، وسيشهد مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في السادس من الشهر ذاته. ويلعب منتخب العراق بالمجموعة الرابعة في كأس آسيا القادمة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا في مجموعة يأمل "أسود الرافضين" الانطلاق منها لتحقيق إنجاز جديد يدون في سجل الكرة العراقية.