2023-12-30 11:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، إن هناك ثلاث رسائل تقف وراء تكرار استهداف الفصائل لمدينة أربيل بإقليم كردستان.

سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" أوضح أن "الرسالة الأولى هي للولايات المتحدة الأمريكية ومفادها: لا مكان آمن لكم في العراق وجميع المناطق هي تحت مرمى النيران".

وأضاف أن "الرسالة الثانية هي للمنظمات الدولية والشركات الاقتصادية والبعثات الدبلوماسية: "بأن أربيل لم تعد كما كانت مدينة الاستقرار والأمان"، ولكن هذا حلم بالنسبة لهم، فالإقليم سيبقى مستقرا ومكانا لتواجد تلك المنظمات والبعثات".

وأشار إلى، أن "الرسالة الثالثة هي سياسية، ويريدون التأكيد على أن الصواريخ والمسيرات يمكنها تركيع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا الأمر مستحيل، فهم يريدون دخول الإقليم كطرف في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران لإضعافنا وهذا لن يتحقق".

ومنذ 17 تشرين الثاني الماضي، صعّدت الفصائل العراقية من هجماتها على القوات الأمريكية التي تتمركز في قواعد عراقية بمدينة اربيل وعين الأسد فضلا عن مواقع بالعاصمة بغداد ومنها السفارة الأمريكية التي تعرضت إلى هجوم بصواريخ تم اطلاقها من مكان قريب.