2023-12-30 11:42:06 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم السبت منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة السلة للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الكرخ سيشدّ رحاله إلى مدينة زاخو لمواجهة فريقها السلوي، في لقاء تميل الكفة فيه إلى الكناري الذي يقدم مستويات جيدة هذا الموسم جعلته يحتل المركز الثاني بعد خسارته الأخيرة والمفاجئة أمام فريق الحشد الشعبي ( 104 - 98 )نقطة ".وأضاف أن " أصحاب الضيافة فريق زاخو يسعون الى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ومخالفة التكهنات بغية حسم نتيجة المواجهة لصالحهم ".