وجودها حمل 3 رسائل.. إكمال المرحلة الثانية لانسحاب "قوات النخبة" من محافظة عراقية

2023-12-30 11:42:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، باكمال المرحلة الثانية من عملية انحساب قوات النخبة من محافظة ديالى، فيما أشار إلى ان وجودها حمل ثلاث رسائل.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" قوات النخبة التي وصلت الى الى محيط 4 مناطق في ديالى قبيل الانتخابات المحلية بدات بالانسحاب واستكملت اليوم المرحلة الثانية ضمن اجراءات محددة".

واضاف، ان" وجود قوات النخبة في ديالى قبيل الانتخابات حمل 3 رسائل ابرزها تامين الانتخابات، ومنع اي محاولات لفرض ضغوط على الناخبين، كما انها تشكل ردعًا ازاء أي تحديات أمنية طارىة".

واشار المصدر الى، ان" وضع ديالى الامني المستقر بعد الانتخابات استدعى اعادة النظر في خطط الانتشار ودفع قوات النخبة للعودة الى ثكناتها في بغداد".

وكشف مصدر امني، يوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، بان قوات نخبة قادمة من بغداد بدأت بالانتشار الفعلي في 3 مناطق بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" بناءً على اوامر مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بدأت قوات نخبة وهي قوات خاصة تابعة لوزارة الدفاع بالانتشار الفعلي في 3 مناطق بديالى ضمن اجراءات احترازية ورسالة دعم لامن المحافظة بعد الخروقات الاخيرة".

واضاف، ان "القوة ستكون تحت إمرة عمليات ديالى في تنفيذ أي واجبات"، لافتا الى ان "القوة ستساعد في دعم اي خطوات تسهم في كشف طلاسم مجزرة العمرانية الأخيرة".

واشار الى ان "كل القوة ستبقى الى ما بعد اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول خاصة، وهناك طلبات من عدة قوى سياسية بضرورة وجود قوات نخبة مع بدءًا الانتخابات لاحتواء اي خروقات او محاولات التضييق على الناخبين من قبل بعض الاطراف المتنفذة".