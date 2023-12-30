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أكثر من مليار دولار .. العراق ثالثا بالاستيراد من تركيا خلال شهر

أكثر من مليار دولار .. العراق ثالثا بالاستيراد من تركيا خلال شهر
أكثر من مليار دولار .. العراق ثالثا بالاستيراد من تركيا خلال شهر
2023-12-30 12:34:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ان العراق جاء بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إستيراداً من تركيا في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات بنسبة 5.2% وانخفاض الواردات بنسبة 5.7%.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022 لتصل إلى 22 مليارا، و999 مليون دولار، مبينة أن انخفاض الواردات بنسبة 5.7% مقارنة لسنة 2022 لتصل إلى 28 مليارا 916 مليون دولار.

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بقيمة مليار و 285 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 750 مليون دولار، تلتها الامارات ثانيا بمليار و 365 مليون دولار، ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية رابعا بمليار و 262 مليون دولار، وجاءت ايطاليا خامسا بمليار و103 ملايين دولار".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.

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