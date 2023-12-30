أكثر من مليار دولار .. العراق ثالثا بالاستيراد من تركيا خلال شهر

2023-12-30 12:34:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ان العراق جاء بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إستيراداً من تركيا في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات بنسبة 5.2% وانخفاض الواردات بنسبة 5.7%.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022 لتصل إلى 22 مليارا، و999 مليون دولار، مبينة أن انخفاض الواردات بنسبة 5.7% مقارنة لسنة 2022 لتصل إلى 28 مليارا 916 مليون دولار.

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بقيمة مليار و 285 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 750 مليون دولار، تلتها الامارات ثانيا بمليار و 365 مليون دولار، ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية رابعا بمليار و 262 مليون دولار، وجاءت ايطاليا خامسا بمليار و103 ملايين دولار".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.