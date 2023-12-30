(6) ميداليات ذهبية لنادي نفط ميسان بالجيت كون دو

2023-12-30 12:38:01 - المصدر: واع

ميسان – واع - شذى السودانيحصد فريق نفط ميسان ست ميداليات ذهبية في بطولة (الجيت كون دو) للمحترفين التي اقامها الاتحاد المركزي للعبة في العاصمة بغداد بمشاركة خمسة عشر نادياً.وقال مدرب فريق نفط ميسان عمار الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) ان "فريق نفط ميسان حصد مراكز متقدمة في اغلب الاوزان، مبيناً انه تم اختيار اللاعب احمد جواد كأفضل لاعب في البطولة ".وأضاف ان " اللاعبين الذين احرزوا الميداليات الذهبية هم رسول محمد جاسم بوزن (75) كغم وعبد الستار عبد الأمير بوزن (60) كغم ومحمد صادق عمار بوزن (55)كغم ومصطفى محمد مزعل بوزن (50)كغم وعلي الاكبر سلام حمود بوزن (50)كغم والبطل احمد جواد كاظم بوزن (80)كغم ".وبين الموسوي ان" الاستعدادات لبطولة العالم في تايلند ستكون في الشهر الثالث من 2024".