الموارد: حملة إزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة أسهمت بإيصال المياه للمحافظات الجنوبية

2023-12-30 12:56:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، تجفيف ما يقارب 975 بحيرة أسماك في قضاء المدائن منذ بداية الحملة، فيما أكدت أن حملة إزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة أسهمت في ارتفاع منسوب المياه في دجلة.

وقال مسؤول حملة إزالة التجاوزات في دائرة صيانة بغداد بالوزارة، حقي اسماعيل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك أعمالاً في منطقة البوعيثة والطريق الموازي إلى طريق السندباد، وكذلك لدينا أعمال في رفع بحيرات الأسماك المتجاوزة في قضاء المدائن"، مشيراً إلى "وجود عدة أعمال لرفع التجاوزات في عموم محافظة بغداد".

وأشار إلى أنه "تم ردم ما يقارب الـ975 بحيرة أسماك في قضاء المدائن، منذ بداية الحملة"، منوهاً بأن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لأصحاب البحيرات، لتسويق منتوجهم، وعندما انتهت هذه المهلة في 1/12، تم اطلاق حملة جديدة للقضاء على جميع البحيرات الموجودة في المدائن".

وأكد أن "حملة إزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة، أسهمت في ارتفاع منسوب المياه في دجلة، إضافة إلى وصول المياه إلى المحافظات الجنوبية".