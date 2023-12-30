الدوري السعودي.. ظرف طارئ يؤجل مباراة الطائي واتحاد جدة

2023-12-30 13:06:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

أعلنت لجنة المسابقات في الدوري السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الطائي وضيفه اتحاد جدة التي كان من المقرر أن تقام مساء اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة.

وذكرت اللجنة في بيان نشرته على موقعها، أن تأجيل المباراة جاء بناء على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة طائرة فريق الاتحاد، الهبوط بمطار حائل الدولي نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد يوم الأربعاء 7 شباط 2024، كموعد رسمي جديد لإقامة المباراة المؤجلة.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن أمس الجمعة، عودته مرة أخرى إلى جدة بعدما كانت بعثته تتجه إلى حائل لمواجهة الطائي، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، وطالب الفريق رابطة دوري المحترفين بتحديد موعد آخر للقاء.

يذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، ويسعى للفوز على الطائي لكسر سلسلة من ثلاث هزائم متتالية.

في حين يحتل الطائي المركز الـ16 وفي رصيده 17 نقطة.





المصدر: وكالات