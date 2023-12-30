الإطاحة بثلاثة ارهابيين في الأنبار وبغداد

2023-12-30 13:24:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أمن

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت (30 كانون الاول 2023)، الإطاحة بثلاثة ارهابيين في محافظتي الأنبار وبغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسابعة عشر التابعتين إلى مديرية الإستخبارات العسكرية ومن خلال كمائن محكمة في سيطرة التحدي والانتصار والشهيد الرائد أوس عزيز سويلم، اسفرت عن القاء القبض على (3) ارهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( 4 / إرهاب ) في قضائي الفلوجة والكرمة ومدخل أبوغريب".

وأضاف البيان، أن "الارهابيين، كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية"، مشيرا الى "تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".



