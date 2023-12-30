ما حقيقة حدوث صدامات بين عمال عراقيين وشركة نفطية صينية بالبصرة؟

2023-12-30 13:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، علي العبادي، اليوم السبت، حصول صدامات بين عمال عراقيين وكوادر في إحدى الشركات الصينية.

وذكر العبادي لوكالة شفق نيوز، أن "المعلومات التي تحدثت عن حصول صدامات بين عمال عراقيين وإحدى الشركات الصينية في موقع شركة eni الايطالية ضمن حقل الزبير النفطي في البصرة، بسبب عدم احتساب الساعات الإضافية وعدم الالتزام بالنسبة المطلوبة لتشغيل العمالة المحلية غير صحيح".

ودعا العبادي، "إلى اخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم ارباك الوضع في البصرة".

وكانت وسائل إعلام عراقية تداولت اخباراً في وقت سابق من اليوم تتحدث عن صدامات بين العمالة العراقية والشركة الصينية في موقع شركة eni الايطالية ضمن حقل الزبير النفطي، عازية السبب في ذلك إلى عدم احتساب الساعات الإضافية وعدم الالتزام بالنسبة المطلوبة لتشغيل العمالة المحلية.