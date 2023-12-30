بتر اصبع منتسب أمني بأسنانه.. الشرطة تعتقل "العضاض" في ذي قار

2023-12-30 13:34:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باندلاع مشاجرة بين الشرطة المحلية وأحد المواطنين، انتهت ببتر (إصبع) أحد أفراد الشرطة في الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية تابعة لشرطة النجدة دخلت باشتباك مع أحد المواطنين في منطقة الشعلة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث قام المواطن وأثناء محاولة اعتقاله بعض اصبع اصبع السبابة لأحد أفراد الشرطة وبتره".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة اعتقلت المواطن على الفور، ونقلت العنصر المصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم بعد بتر إصبعه".