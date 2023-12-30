مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال اسبوع واحد

2023-12-30 13:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت أكثر من مليار دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 22 مليونا 302 الف و 804 دولارات، بمعدل يومي بلغ 204 ملايين و460 مليونا و560 دولارا مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 674 مليونا 21 الفا و96 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 210 ملايين و 430 الفا و551 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 199 مليونا و 905 آلاف و896 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 902 مليون و121 الفا و804 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 87% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 120مليونا 181 ألف دولار.

واوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دينار لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.