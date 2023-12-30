النجف الأشرف..إقامة وقفة لعلماء المناطق المحرّرة في ذكرى استشهاد المهندس
2023-12-30 13:44:01 - المصدر: واع
النجف الأشرف – واع - حيدر فرمان
أقام علماء المناطق المحررة، اليوم السبت، وقفة في محافظة النجف الأشرف بذكرى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً من علماء المناطق المحررة وتحت شعار ( ذكرى الشهداء .. عز وإباء ) أدى مراسيم زيارة مقبرة وادي السلام وتحديداً عند قبر الشهيد أبو مهدي المهندس في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده".
أقام علماء المناطق المحررة، اليوم السبت، وقفة في محافظة النجف الأشرف بذكرى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً من علماء المناطق المحررة وتحت شعار ( ذكرى الشهداء .. عز وإباء ) أدى مراسيم زيارة مقبرة وادي السلام وتحديداً عند قبر الشهيد أبو مهدي المهندس في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده".