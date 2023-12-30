2023-12-30 13:44:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمانأقام علماء المناطق المحررة، اليوم السبت، وقفة في محافظة النجف الأشرف بذكرى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفداً من علماء المناطق المحررة وتحت شعار ( ذكرى الشهداء .. عز وإباء ) أدى مراسيم زيارة مقبرة وادي السلام وتحديداً عند قبر الشهيد أبو مهدي المهندس في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده".