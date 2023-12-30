"رئيس البرلمان الجديد".. الخلاف يؤجل البديل والمجلس بانتظار "حسم صفقات المتنفذين"

2023-12-30 14:08:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، عدم وجود أي بوادر لحل ازمة اختيار رئيس مجلس النواب الجديد.

وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات بين الكتل والأحزاب بشأن اختيار رئيس مجلس النواب الجديد مازالت مستمرة ولا توجد أي بوادر لحل هذه الازمة في المدى القريب، ولا نعتقد ان يتم حسم هذا الملف بداية الفصل التشريعي الجديد".

وبين، ان" الكتل والأحزاب المتنفذة تعودت على حسم هكذا ملفات عبر الصفقات والتوافقات، وحتى الان لا توجد أي من تلك الصفقات والتوافقات وكل ذلك بسبب صراع النفوذ ما بين تلك الأطراف، ولهذا نعتقد ان اختيار رئيس البرلمان الجديد سيطول".

واصدرت المحكمة الاتحادية في 14 تشرين الثاني 2023، قراراً باتاً وملزماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي على خلفية "تحريف" بإستقالة النائب ليث الدليمي، الذي اعتبرته "حنثاً باليمين".