اقتصادي ينتقد خطوة تصدير البضائع الايرانية للعراق بالريال: عليها علامات استفهام

2023-12-30 14:10:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اقتصاد

انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، خطوة تصدير البضائع الايرانية الى العراق بالريال الإيراني.

وقال المرسومي في تدوينة أطلعت عليها "بغداد اليوم"، إنه "سيبدأ التجار الإيرانيون قريبا بالحصول على أثمان بضائعهم المصدرة إلى العراق بالريال الإيراني بدلا من الدولار الأمريكي".

وأضاف، أن "ذلك سيضع علامة استفهام كبيرة حول كيفية شراء التجار العراقيين للعملة الإيرانية لان ذلك يتطلب امًا استخدام الدولار الأمريكي او استخدام الدينار العراقي الذي سيرجع مرة أخرى إلى العراق لغرض استبداله بالدولار نظرا للحجم المتواضع جدا من الصادرات العراقية إلى ايران".

وفي وقت سابق من اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، أكد محافظ البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين، البدء بمشروع تسوية صادرات البلاد الى الخارج بالعملة الوطنية الريال.

وأوضح محمد رضا فرزين على هامش اجتماع مجلس الحكومة والقطاع خاص بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، أن "موضوع تسوية الصادرات الايرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة وأن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان".

وأضاف، أن "هذا الموضوع من مطالب تجار مشهد للتصدير الى افغانستان وعبر تنفيذ مشروع " الريال أُف شور" ( ريال خارج الحدود) سيكون بإمكان التجار الافادة منه بدلا عن العملة الأجنبية".

وأشار الى أن "لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي وعمليا قد بدء مصرفين بهذا المشروع، وقريبا سيتم تعميمه بكافة مصارف البلاد".



