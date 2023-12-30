2023-12-30 14:25:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

على مدار عامٍ كامل قدم رجالنا الأبطال في جهاز الأمن الوطني جهوداً مضنية وانجازات نوعية في مجال مكافحة المخدرات وذلك وفق عمل استخباري دقيق وبدرجة عالية من الكفاءة، حيث تم تنفيذ حملات أمنية واسعة تمثلت بتفكيك شبكات محلية ودولية تتاجر بمختلف أنواع المخدرات أسفرت عن اعتقال (٦٨٩) متهماً بالتجارة والترويج فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة .

ويؤكد جهازنا أن الحرب على المخدرات لم تنتهي وستبقى قائمة ومستمرة لحين القضاء على هذه الآفة بشكلٍ كامل لحماية مجتمعنا من براثن الإدمان وكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره.



جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٣٠ - كانون الأول - ٢٠٢٣